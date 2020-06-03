Поддержавшие Джорджа Флойда футболисты из Бундеслиги не будут наказаны

Немецкий футбольный союз на своём официальном сайте объявил итоги проверки эпизодов из минувшего тура Бундеслиги.



Во время последних матчей первенства сразу несколько игроков выступили с поддержкой американца Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе в результате действий полицейских. Так, Маркус Тюрам из мёнхенгладбахской «Боруссии» отпраздновал гол, встав на одно колено и склонив голову, Уэстон Маккенни из «Шальке-04» надел повязку со словами в поддержку Флойда, а Джейдон Санчо и Ашраф Хакими из дортмундской «Боруссии», поразив ворота соперника, продемонстрировали футболки с лозунгами аналогичного характера. При этом Санчо был наказан жёлтой карточкой, поскольку снял игровую майку.



Сообщается, что ни один из перечисленных футболистов не понесёт наказания. Их действия были расценены как направленные на борьбу с расизмом. Союз намерен также поощрять аналогичные действия игроков в предстоящих матчах.

Немецкий футбольный союз объяснил наказание Санчо, поддержавшего Джорджа Флойда