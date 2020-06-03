Пятая волна тестирования на коронавирус в АПЛ выявила одного заражённого в «Тоттенхэме»

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала результаты пятой волны тестирования игроков, тренеров и персонала клубов на коронавирусную инфекцию.
1-2 июня было сделано 1197 анализов. Один из них оказался положительным. Во время предыдущих четырёх раундов тестирования на COVID-19 было выявлено 12 заражённых.
Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила, что положительный тест выявлен у одного из сотрудников клуба. Болезнь проходит бессимптомно.
Тестирование на коронавирус в АПЛ
Первая волна: 17-18 мая, 748 тестов, шесть положительных результатов в трёх клубах.
Вторая волна: 19-22 мая, 996 тестов, два положительных результата в двух клубах.
Третья волна: 25-26 мая, 1008 тестов, четыре положительных результата в двух клубах.
Четвёртая волна: 28-29 мая, 1130 тестов, ноль положительных результатов.
Пятая волна: 1-2 июня, 1197 тестов, один положительный результат.
АПЛ планирует возобновить сезон-2019/2020 17 июня. Из-за пандемии матчи будут проходить за закрытыми дверями.
- 3 июня 2020
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:13
-
19:07
-
18:59
-
18:54
-
18:43
-
18:32
-
18:20
-
18:19
-
18:12
-
17:55
-
17:42
-
17:35
-
17:30
-
17:22
-
17:20
-
17:04
-
16:55
-
16:39
-
16:26
-
16:12
-
16:10
-
15:50
-
15:42
-
15:21
-
15:12
-
14:57
-
14:43
-
14:23
-
13:51
-
13:49
-
13:35