Пятая волна тестирования на коронавирус в АПЛ выявила одного заражённого в «Тоттенхэме»

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала результаты пятой волны тестирования игроков, тренеров и персонала клубов на коронавирусную инфекцию.



1-2 июня было сделано 1197 анализов. Один из них оказался положительным. Во время предыдущих четырёх раундов тестирования на COVID-19 было выявлено 12 заражённых.

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила, что положительный тест выявлен у одного из сотрудников клуба. Болезнь проходит бессимптомно.

Тестирование на коронавирус в АПЛ



Первая волна: 17-18 мая, 748 тестов, шесть положительных результатов в трёх клубах.



Вторая волна: 19-22 мая, 996 тестов, два положительных результата в двух клубах.



Третья волна: 25-26 мая, 1008 тестов, четыре положительных результата в двух клубах.



Четвёртая волна: 28-29 мая, 1130 тестов, ноль положительных результатов.

Пятая волна: 1-2 июня, 1197 тестов, один положительный результат.

АПЛ планирует возобновить сезон-2019/2020 17 июня. Из-за пандемии матчи будут проходить за закрытыми дверями.