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Академия «Барселоны» организует квиз для русскоязычных фанатов клуба

Академия «Барселоны» организует квиз для русскоязычных фанатов клуба
Футбол / Испания 0

7 июня в 17:00 мск BARCA Academy Moscow приглашает всех фанатов ФК «Барселона» принять участие в интеллектуально-развлекательной онлайн-битве BARCA QUIZ! Интересные вопросы об истории легендарного футбольного клуба и испанского футбола. Исторические личности, о которых вы даже предположить не могли, что они связаны с футболом, а тем более с «Барселоной». Неповторимая атмосфера – практически «Камп Ноу».

Главный приз — официальная футболка «Барселоны» сезона-2019/2020 с автографом главного тренера BARCA Academy Жорди Гратакоса.

Успейте зарегистрироваться, так как количество команд ограничено. С необходимыми условиями для регистрации и правилами BARCA QUIZ ONLINE вы можете ознакомиться в «инстаграме» BARCA Academy.

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