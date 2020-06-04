Академия «Барселоны» организует квиз для русскоязычных фанатов клуба
7 июня в 17:00 мск BARCA Academy Moscow приглашает всех фанатов ФК «Барселона» принять участие в интеллектуально-развлекательной онлайн-битве BARCA QUIZ! Интересные вопросы об истории легендарного футбольного клуба и испанского футбола. Исторические личности, о которых вы даже предположить не могли, что они связаны с футболом, а тем более с «Барселоной». Неповторимая атмосфера – практически «Камп Ноу».
Главный приз — официальная футболка «Барселоны» сезона-2019/2020 с автографом главного тренера BARCA Academy Жорди Гратакоса.
Успейте зарегистрироваться, так как количество команд ограничено. С необходимыми условиями для регистрации и правилами BARCA QUIZ ONLINE вы можете ознакомиться в «инстаграме» BARCA Academy.
- 4 июня 2020
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:39
-
10:26
-
10:18
-
10:04
-
09:54
-
09:32
-
09:13
-
08:22
-
07:24
-
06:48
-
06:13
-
05:07
-
03:22
-
02:58
-
02:16
-
02:01
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:33
-
00:31
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:15
Партнерский контент