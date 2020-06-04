Дмитрий Черышев: Денис всегда готов к конкуренции и не хочет уступать место в составе

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, ответил на вопрос о конкуренции за место в стартовом составе с Гонсалу Гедешем.
«Денис всегда готов к конкуренции. Предстоит провести много игр. И у Гедеша, и у Дениса большой объём работы. Для тренера это привилегия, когда сомневаешься, кого поставить в стартовый состав. Причём оба игрока одинакового уровня, оба являются игроками национальных сборных. Желание огромное. Все тренируются. Гедеш наконец-то восстановился после долгого перерыва.
Денис не хочет уступать место в составе. Но тренеру на каждый матч нужно подбирать определённого игрока. Все рвутся в бой. Всю неделю футболисты тренировались в полной группе. До этого занятия проходили по группам из 14 человек, поэтому у всех есть желание продолжить сезон», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».
- 4 июня 2020
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