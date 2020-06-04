Павлюченко: Кейн раньше был никакой. Думал, как он вообще в футбол собирается играть

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко поделился впечатлениями о форварде «шпор» Гарри Кейне.

«В «Тоттенхэме» ещё остался футболист, с которым я играл, — Гарри Кейн. Он тогда был никакой вообще, ноль. Играл во второй команде. Помню, мы с ним играли в Лиге Европы против «Рубина» и ещё каких-то матчах. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще можешь в футбол играть? Ни отдать, ни принять. Какой-то медленный, неповоротливый». Думаю, как ты вообще в футбол собираешься играть?



А видите, как бывает, как прибавил человек. Сезон-два — и потом начал по 20 забивать. Затем я смотрел и думал: «Неужели это он?» А сейчас смотрю на Кейна — это капитан сборной. Сегодня да, он игрок высочайшего уровня. Для меня показатель — забитые мячи, что касается нападающего. Если Кейн забивает 20, а то и больше, то это выдающийся футболист, это легенда», — сказал Павлюченко в прямом эфире в «инстаграме» Okko Sport.

Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 20 матчах АПЛ, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.