Осорио: после стольких дней без тренировок на поле хочется, чтобы они не заканчивались

Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам.



«Чувствую себя отлично. Я очень ждал этого момента, когда наконец-то можно будет вернуться на поле, встретиться с одноклубниками. Мне этого очень не хватало, ведь это уже давно вошло в привычку — быть всем вместе, играть, радоваться, смеяться. После стольких дней без тренировок на поле хочется теперь, чтобы они не заканчивались! Конечно, сначала тяжело, потому что заниматься дома — это не то же самое, что тренироваться на базе. Но скорее бы уже возобновился сезон.



Знаем, что времени всего ничего, впереди много важных игр, но на тренировках чувствуется, что все очень мотивированы. Постепенно входим в ритм, с каждым днём всё увереннее. Плюс ментально мы очень сильны. Русский особенно практиковать на карантине не получалось. Но пару новых слов выучил: «маска», «перчатки», — приводит слова Осорио официальный сайт «Зенита».

«Зенит» приступил к групповым тренировкам