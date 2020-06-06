Хосеп Гвардиола определился с кандидатом на должность его ассистента в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нашёл замену на должность своего ассистента в английском клубе, ушедшему в лондонский «Арсенал» Микелю Артете, сообщает Daily Mail.
Так, по информации издания, новым ассистентом Гвардиолы в «Сити» станет 54-летний испанец Хуанма Лильо, которого Хосеп считает своим наставником и называет его «маэстро». Лильо тренирует с 1980-х годов и является одним из самых молодых главных тренеров чемпионата Испании, возглавив «Саламанку» в возрасте 30 лет. Он считается учеником Йохана Кройффа и имеет схожую философию с Хосепом Гвардиолой. Лильо вдохновляли такие личности, как главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса и экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер.
Сейчас 54-летний специалист возглавляет китайский «Циндао Хайню», но уже в ближайшее время ему предстоит расстаться с этим клубом. Ранее он возглавлял китайский «Виссел Кобе» с Андресом Иньестой, Давидом Вильей и Лукашом Подольски.
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