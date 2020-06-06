Первый украинский футболист, заразившийся коронавирусом, приступил к тренировкам
Спортивный директор клуба «Минай» Михаил Кополовец рассказал о состоянии полузащитника Игоря Вагина. Напомним, Вагин стал первым футболистом в Украине, заразившимся коронавирусной инфекцией.
«Игорь уже здоров. Тренируется с командой. Ему сделали повторный тест через четыре дня после изоляции, у него всё нормально», — приводит слова спортивного директора Meta-ratings.com.ua.
В нынешнем сезоне Вагин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. «Минай» набрал 37 очков в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги Украины. Лидером соревнований является «Рух», в 19 матчах набравший 39 очков. 17 июня «Минай» сыграет с киевским «Динамо» в матче 1/2 финала Кубка Украины.
- 6 июня 2020
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