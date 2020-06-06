Леонид Федун посетил тренировку «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун навестил команду на базе в Тарасовке, сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».



Председатель совета директоров красно-белых посетил тренировку коллектива и поприветствовал футболистов и тренеров.

Напомним, Леонид Федун перенёс заражение коронавирусом. 7 мая было объявлено, что у владельца «Спартака» выявлена инфекция, после чего он был госпитализирован.



Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта первенства «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом». Красно-белые, набрав 28 очков в 22 матчах, занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет «Зенит» (50).