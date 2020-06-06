Иванович пошутил над Азмуном, взяв интервью у «лучшего игрока команды»
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович на тренировке команды пошутил над форвардом Сердаром Азмуном.
«Зенит» в «Инстаграме» опубликовал видео — Иванович стоит рядом с Азмуном с целью взять у него интервью. «И вот с нами лучший игрок команды, которая выиграла. Можете сказать своё мнение об игре?» — спросил Иванович.
Как только Азмун начал говорить, сербский футболист сказал «спасибо» и отошёл в сторону. «И всё?» — спросил иранец. «Так я же про себя говорил», — пошутил Иванович.
Напомним, возобновление розыгрыша чемпионата России запланировано на 19 июня. «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, является лидером турнира, опережая ближайшего конкурента – московский «Локомотив» — на 9 очков.
Малком счастлив вернуться к тренировкам с «Зенитом»
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