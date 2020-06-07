Очередная волна тестов на коронавирус в АПЛ не выявила новых заражённых
Английская Премьер-лига объявила на своём сайте о результатах шестого этапа тестирования на коронавирус.
Новая волна тестов была проведена 4 и 5 июня. В эти дни проверку на инфекцию прошли 1195 человек, среди которых футболисты и другие работники клубов. Ни один из тестов не дал положительного результата.
В ходе предыдущих пяти этапов было суммарно проведено 5079 тестов, 13 из которых дали положительный результат.
Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Премьер-лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен. Возобновится чемпионат 17 июня. После 29 туров первое место в турнирной таблице первенства занимает «Ливерпуль». В топ-4 входят также «Манчестер Сити», «Лестер Сити» и «Челси».
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