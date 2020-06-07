Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома Рияда Мареза

Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома нападающего «Манчестер Сити» Рияда Мареза, сообщает The Sun.



По информации источника, 28-летний мужчина был задержан по подозрению в заговоре с целью совершения кражи со взломом. Позже подозреваемый был освобождён под подписку.



Напомним, в общей сложности убытки игрока составили более € 555 тыс. В частности, у Мареза похитили часы Richard Mille стоимостью более € 255 тыс., Rolex Daytona за € 44 тыс. и Rolex Day Date стоимостью € 39 тыс. У форварда украли наличные на сумму более € 61 тыс., браслеты Cartier и футбольные майки на сумму более € 166 тыс.

Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В нынешнем сезоне 29-летний алжирский форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Англии (15 — в основном составе), стал автором семи забитых мячей и восьми результативных передач.