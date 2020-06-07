«Рома» намерена арендовать Криса Смоллинга ещё на сезон с обязательным выкупом

«Рома» работает над продлением аренды защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, римский клуб близок к подписанию нового соглашения с футболистом. Сообщается, что аренда обойдётся римлянам в € 3 млн, однако в новый контракт будет включён обязательный выкуп летом 2021 года за € 12-15 млн.
Смоллинг перешёл в «Рому» летом 2019 года на правах аренды. Соглашение игрока с римлянами действительно до 30 июня. Контракт игрока с «Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 28 матчей во всех турнирах, стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 3 жёлтые карточки.
«Рома», набрав 45 очков в 26 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
- 7 июня 2020
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