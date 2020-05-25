«Рома» настаивает на продлении аренды Генриха Мхитаряна с обязательством выкупа

Римская «Рома» ведёт переговоры с лондонским «Арсеналом» о продлении аренды Генриха Мхитаряна, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.

«Рома», не имея финансовой возможности выкупить игрока в ближайшее время, планирует включить пункт об обязательном выкупе Мхитаряна в июне 2021 года. Однако, поскольку контракт Мхитаряна с «канонирами» действует только до июня 2021 года, ему сначала придётся подписать соглашение с «Арсеналом», а затем подписать контракт с «Ромой».



Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из лондонского «Арсенала» на правах аренды. Ранее он выступал за такие клубы, как донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне армянский футболист принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.