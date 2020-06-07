Капитан «Аталанты» выпустил детский графический роман
Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что выпустил детский графический роман.
Графический роман футболиста получил название «Привет, я Папу». В книге рассказывается о жизни Гомеса и его футбольной карьере.
Фото: «Инстаграм» Алехандро Гомеса
Гомес выступает в составе «Аталанты» с 2014 года. Полузащитник принял участие в 223 матчах за клуб из Бергамо, забил 53 гола и сделал 61 результативную передачу. Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В этот же день состоится ещё одна встреча чемпионата — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало — в 21:45 мск.
- 7 июня 2020
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