АЕК Карреры благодаря голу Ливайи продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

В матче 27-го тура чемпионата Греции афинский АЕК сыграл вничью с «Панатинаикосом». Встреча проходила без зрителей на Олимпийском стадионе в Афинах и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи гости повели после того, как отличился Федерико Македа. Ответный гол, спасший хозяев от поражения, забил бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя.

АЕК продлил серию без поражений в чемпионате и Кубке Греции до 14 матчей. В последний раз команда Массимо Карреры проигрывала 12 января ПАОКу (0:1).

После 27 туров лидером чемпионата Греции является «Олимпиакос», который набрал 69 очков. Второе место занимает ПАОК (52). На третьем месте располагается АЕК (52). Греческая Суперлига была возобновлена 6 июня.