Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тьемуэ Бакайоко хочет вернуться в «Милан»

Тьемуэ Бакайоко хочет вернуться в «Милан»
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Монако», после завершения сезона-2019/2020 хочет продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

«Монако» может выкупить Бакайоко у «Челси», но ранее стало известно, что монегаски откажутся от этой возможности. Предстоящим летом 25-летний француз вернётся в лондонский клуб, который тоже хочет с ним расстаться.

Тьемуэ выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2018/2019. Хавбек тогда помог красно-чёрным в 42 матчах.

Контракт Бакайоко с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25,5 млн. Сообщается, что лондонцы не собираются идти на большие уступки в переговорах о продаже Тьемуэ.

«Ливерпуль» признали самым популярным клубом Британии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020