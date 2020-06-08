Тьемуэ Бакайоко хочет вернуться в «Милан»

Полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Монако», после завершения сезона-2019/2020 хочет продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

«Монако» может выкупить Бакайоко у «Челси», но ранее стало известно, что монегаски откажутся от этой возможности. Предстоящим летом 25-летний француз вернётся в лондонский клуб, который тоже хочет с ним расстаться.

Тьемуэ выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2018/2019. Хавбек тогда помог красно-чёрным в 42 матчах.

Контракт Бакайоко с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25,5 млн. Сообщается, что лондонцы не собираются идти на большие уступки в переговорах о продаже Тьемуэ.