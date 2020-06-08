Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бенедикт Хёведес: для меня было честью играть за «Локомотив»

Бенедикт Хёведес: для меня было честью играть за «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес обратился к болельщикам «Локомотива». Сегодня, 8 июня, московский клуб объявил о расторжении контракта с игроком.

«Дорогие болельщики «Локомотива»! Хочу поблагодарить вас за полтора года, которые мы провели вместе. Для меня было честью играть за «Локомотив». У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как «Ювентус», «Атлетико» и «Шальке».

Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб за то, что он пошёл мне навстречу и вместе мы нашли решение, которое устроило обе стороны. Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где «Локомотив» и должен выступать. Вперёд, «Локо»! Вот что я скажу», — сказал Хёведес в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Бенедиктом Хёведесом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020