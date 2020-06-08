Бенедикт Хёведес: для меня было честью играть за «Локомотив»

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес обратился к болельщикам «Локомотива». Сегодня, 8 июня, московский клуб объявил о расторжении контракта с игроком.



«Дорогие болельщики «Локомотива»! Хочу поблагодарить вас за полтора года, которые мы провели вместе. Для меня было честью играть за «Локомотив». У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как «Ювентус», «Атлетико» и «Шальке».



Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб за то, что он пошёл мне навстречу и вместе мы нашли решение, которое устроило обе стороны. Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где «Локомотив» и должен выступать. Вперёд, «Локо»! Вот что я скажу», — сказал Хёведес в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».