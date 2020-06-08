«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Бенедиктом Хёведесом
Немецкий защитник Бенедикт Хёведес покидает московский «Локомотив».
«По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Бенедикта и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива», опубликованном на странице в «Твиттере».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Хёведес не прилетел в Москву в назначенный «Локомотивом» день. Хёведес защищал цвета московского «Локомотива» с 2018 года, а ранее выступал за туринский «Ювентус» и «Шальке-04», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 32-летний немецкий защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье
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