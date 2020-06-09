Бразилия отозвала заявку на проведение женского ЧМ-2023 из-за последствий коронавируса

Бразилия отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2023 года среди женских команд. Об этом сообщается на официальном сайте бразильской конфедерации футбола.

Сообщается, что такое решение было принято из-за последствий коронавируса. Бразилия не сможет предоставить ФИФА необходимые финансовые гарантии на проведение такого крупного международного турнира. Также в заявлении сказано, что Бразилия поддержит заявку Колумбии на проведение турнира.

Выбор страны-хозяйки женского ЧМ-2023 будет проходить в форме голосования 25 июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 406 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 3,2 млн. Бразилия является второй страной в мире по числу заразившихся (более 707 тыс.).