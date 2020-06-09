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«Реал», скорее всего, откажется от трансфера Донни ван де Бека. У мадридцев нет денег

«Реал», скорее всего, откажется от трансфера Донни ван де Бека. У мадридцев нет денег
Футбол / Испания 0

Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек после нынешнего сезона хочет перейти в мадридский «Реал», но «сливочные», скорее всего, откажутся от этого трансфера, поскольку у них нет денег, сообщает Marca.

Руководство «Реала» недавно уведомило представителя ван де Бека, что клуб не планирует покупок на предстоящее лето. В такой ситуации 23-летний нидерландец может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», который тоже заинтересован в его услугах.

«Реал» захотел приобрести Донни во время сезона-2018/2019. Мадридцы готовились совершить трансфер прошлым летом, но главный тренер команды Зинедин Зидан тогда сделал приоритетной целью хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

В нынешней кампании ван де Бек записал в свой актив 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

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