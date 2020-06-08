Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в € 40 млн за игрока «Аякса» Донни ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в € 40 млн за игрока «Аякса» Донни ван де Бека
Футбол / Англия 0

Английский «Манчестер Юнайтед» готовит первое официальное предложение по полузащитнику амстердамского «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, предложение манкунианцев составит € 40 млн. Красные уже начали переговоры по контракту с агентом игрока.

Контракт Донни с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 23-летнего нидерландского футболиста оценивается в € 44 млн. В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.

Сообщалось, что в услугах нидерландца, помимо «Манчестер Юнайтед», заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

В трансфере Донни ван де Бека заинтересованы три европейских топ-клуба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020