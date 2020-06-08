«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в € 40 млн за игрока «Аякса» Донни ван де Бека
Английский «Манчестер Юнайтед» готовит первое официальное предложение по полузащитнику амстердамского «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, предложение манкунианцев составит € 40 млн. Красные уже начали переговоры по контракту с агентом игрока.
Контракт Донни с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 23-летнего нидерландского футболиста оценивается в € 44 млн. В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.
Сообщалось, что в услугах нидерландца, помимо «Манчестер Юнайтед», заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
В трансфере Донни ван де Бека заинтересованы три европейских топ-клуба
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