Сергей Ребров согласился возглавить «Фенербахче»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров согласился возглавить турецкий «Фенербахче», утверждает Fotospor.

По данным источника, украинский специалист подпишет со стамбульским клубом контракт с зарплатой не более € 1,2 млн в год. На посту наставника «Фенербахче» Ребров может сменить Эрсуна Янала, который был уволен в марте.

Ребров выступал за «Фенербахче» на правах аренды из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» с 2002 по 2004 год.



45-летний специалист тренирует «Ференцварош» с 2018 года. Ребров возглавлял киевское «Динамо» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В минувшем сезоне будапештский клуб под руководством украинского тренера стал чемпионом Венгрии. В этом сезоне «Ференцварош», в 27 турах набрав 63 очка, возглавляет таблицу чемпионата Венгрии.