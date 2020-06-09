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Сергей Ребров согласился возглавить «Фенербахче»

Сергей Ребров согласился возглавить «Фенербахче»
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров согласился возглавить турецкий «Фенербахче», утверждает Fotospor.

По данным источника, украинский специалист подпишет со стамбульским клубом контракт с зарплатой не более € 1,2 млн в год. На посту наставника «Фенербахче» Ребров может сменить Эрсуна Янала, который был уволен в марте.

Ребров выступал за «Фенербахче» на правах аренды из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» с 2002 по 2004 год.

45-летний специалист тренирует «Ференцварош» с 2018 года. Ребров возглавлял киевское «Динамо» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В минувшем сезоне будапештский клуб под руководством украинского тренера стал чемпионом Венгрии. В этом сезоне «Ференцварош», в 27 турах набрав 63 очка, возглавляет таблицу чемпионата Венгрии.

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