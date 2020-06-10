Девушка Криштиану Роналду поделилась фото в красивом откровенном платье

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась фотографией в красивом откровенном платье возле пианино.
«Будь храбрым и добрым», — написала девушка в своём «инстаграме».
Роналду и Родригес познакомились в 2016 году. 12 ноября 2017-го девушка родила дочь, которую назвали Алана Мартина. У футболиста есть ещё трое детей, рождённых, по некоторым данным, от суррогатных матерей, — Криштиану-младший, Ева и Мэтью. В январе 2020 года Роналду стал первым в истории, на чью страницу в «Инстаграме» подписалось 200 млн человек.
Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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