Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ могут состояться 8 и 9 августа

УЕФА составил план завершения Лиги чемпионов, который исполнительный комитет планирует утвердить 17 июня, сообщает AS.

По данным источника, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов могут состояться 8 и 9 августа. С 12 августа в Лиссабоне планируется начать мини-турнир, в котором восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча. Матчи состоятся на стадионах «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш» без зрителей.

Напомним, что путёвки в четвертьфинал уже завоевали «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг».

При этом ещё четыре участника четвертьфиналов пока не определены, так как необходимо провести четыре ответных матча 1/8 финала: «Реал» – «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Челси» – «Бавария» (0:3), «Лион» – «Ювентус» (1:0), «Наполи» – «Барселона» (1:1).