Россия проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов из-за эпидемиологической обстановки

Стали известны подробности выбора места проведения решающих матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



Как сообщает Bild, на проведение мини-турнира в одном из своих городов претендовали три страны: Германия (Франкфурт), Португалия (Лиссабон) и Россия (Москва). Быстрее остальных из борьбы выбыла Россия, поскольку руководство УЕФА посчитало эпидемиологическую обстановку в стране неподходящей для организации соревнований.



По информации издания, победу в борьбе за право проведения мини-турнира одержала Португалия.



Ранее сообщалось, что двухматчевое противостояние в раундах плей-офф Лиги чемпионов начиная с 1/4 финала будет отменено, и команды будут определять победителя в одной встрече.



Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Источник: решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне