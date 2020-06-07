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Россия проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов из-за эпидемиологической обстановки

Россия проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов из-за эпидемиологической обстановки
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны подробности выбора места проведения решающих матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщает Bild, на проведение мини-турнира в одном из своих городов претендовали три страны: Германия (Франкфурт), Португалия (Лиссабон) и Россия (Москва). Быстрее остальных из борьбы выбыла Россия, поскольку руководство УЕФА посчитало эпидемиологическую обстановку в стране неподходящей для организации соревнований.

По информации издания, победу в борьбе за право проведения мини-турнира одержала Португалия.

Ранее сообщалось, что двухматчевое противостояние в раундах плей-офф Лиги чемпионов начиная с 1/4 финала будет отменено, и команды будут определять победителя в одной встрече.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Источник: решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
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