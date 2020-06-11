Вадим Евсеев: команду к чемпионату подготовил. Взялся за главного тренера
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев показал, как приводит себя в форму перед возобновлением сезона.
«Команду к чемпионату подготовил. Взялся за главного тренера», — написал Евсеев в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Уфа», набрав в 22 турах 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 19 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41).
Следующий матч в РПЛ «Уфа» на своём поле сыграет с «Тамбовом» (21 июня).
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