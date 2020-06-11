Две российские ДЮСШ получат средства от трансфера Головина в «Монако»

Две российские детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) получат средства от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

«Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании игрока сборной России Александра Головина. Средства от трансфера в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Александр Головин также был зарегистрирован в качестве игрока ФК «Металлург-Кузбасс», однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС. Работу по получению спортшколами средств РФС начал больше года назад.

Сейчас мы обсуждаем с школами, федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра Головина – Калтане", — сообщили в службе коммуникаций РФС.