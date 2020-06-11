Булыкин: ничего страшного, что перерыва между сезонами в РПЛ не будет

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о решении РФС начать новый сезон спустя неделю после завершения нынешнего.

«Ничего страшного, что перерыва между сезонами не будет, просто не все успеют отпраздновать завоевание медалей. Думаю, до декабря футболисты дотянут без проблем. Единственное, сложности возникнут с игроками, которые покинут свои команды. Что касается адаптации новичков, то им бы и месяца не хватило на то, чтобы окончательно влиться. Месяц, неделя — большой разницы нет. Главное — довести до конца нынешний сезон РПЛ и вовремя начать следующий.



Стоит ли ждать от тренеров большого количества замен, чтобы поберечь подопечных? Каждый будет решать сам. Один наигрывает состав, другой стремится поберечь футболистов. Всё зависит от того, какие у тебя исполнители в распоряжении. Но повторюсь: отсутствие паузы между сезонами вряд ли на что-то повлияет. Напротив, игроки не успеют растерять форму. Не жду и возникновения функциональных проблем осенью. У нас научились грамотно готовить команды на долгий период.



У тех игроков, которые находятся не в лучшей форме, проблемы возникнут в любом случае. Если грамотно проводить восстановление, травм можно избежать. Всё зависит от работы тренера по физподготовке и профессионализма самих футболистов. Хватит ли командам месяца на подготовку? В Европе хватает и двух недель. Месяца работы достаточно, чтобы не растерять форму вплоть до декабря», — приводит слова Булыкина «RT на русском».