Булыкин: про предательство Сёмина могут говорить только далёкие от футбола люди

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды и его конфликте с руководством клуба.
«Про предательство могут говорить только далёкие от футбола люди. Я Юрию Павловичу выразил благодарность за свои первые шаги в большом футболе и за трофеи в «Локомотиве». Вряд ли можно найти здесь какой-то негатив. Хотя с Юрием Павловичем у меня частенько были разногласия, но плохого о нём ничего сказать не могу.
Я выбрал для себя другую стезю – спортивный менеджмент, которому обучался в УЕФА, куда берут далеко не всех. Сейчас на этом же курсе обучаются Смертин с Аршавиным. До этого я закончил тренерские курсы, следующая лицензия категории Pro – такая же, как у Сёмина. Но тренером себя я пока не вижу. Вижу себя спортивным функционером. В этом плане мне импонирует Марк Овермарс. И без тренерской лицензии можно работать в клубе. Мы с ним общались, когда я изучал академию и философию «Аякса» для «Локомотива», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 июня 2020
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