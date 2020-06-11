Орлов: Федун в обиде на тех, кто голосовал, но в основном это были москвичи

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение РФС о проведении полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.



«Логика всё-таки на стороне „Зенита“, что бы там ни говорили. Петербуржцы в этом розыгрыше Кубка сыграли два матча на выезде, а „Спартак“ — один. Если вспомнить предыдущий регламент и подумать о справедливости, то „Спартак“ должен играть второй матч на выезде. Вторая игра — это полуфинал с „Зенитом“, а финал будет проводиться на нейтральном поле. „Спартак“ решил уцепиться за соломинку, но она не выдержала. Спартаковцы атаковали, подавали прошения и прочее.



Мне кажется, очень достойно повёл себя президент РФС Александр Дюков. Он не голосовал, отстранился от этого дела. Это человек, который в недавнем прошлом был связан с „Зенитом“. В основном голосовали москвичи. Федун в обиде на тех, кто голосовал, и он сказал, что „Зенит“ продавливает решения. Там что, сидят люди на зарплате „Газпрома“? Что имел в виду Федун? Почему он их так оскорбил? Там Галицкий из Краснодара, есть ещё несколько человек из других городов, но основная группа — москвичи. Спортивное сообщество приняло решение», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Исполком РФС объявил, что матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге. Президент «Спартака» Леонид Федун этим решением остался недоволен, заявив, что «Зенит» – тяжеловес, а любые решения «продавливаются».