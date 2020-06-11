Новиков: думаю, «Краснодар» ничего нового нам не предложит. «Динамо» готовит сюрпризы

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«В пятницу у меня экзамен на лицензию Pro. Готовлюсь. Предстоящая встреча 23-го тура РПЛ? С «Краснодаром» сложно и приятно играть: играют и другим дают, одна из сильнейших команд лиги наряду с «Зенитом». Будет первый матч после 3-месячной паузы, есть неопределённость.
Интересно посмотреть, как пауза сказалась на нашей команде. Представляем, в какой футбол играет Мурад Мусаев. Думаю, ничего нового они нам не предложат. Это не говорит о том, что это плохо, это поставленная игра. Знаем, чего от них ждать, готовим сюрпризы.
Руководство приняло решение провести переговоры с игроками, у которых истекают контракты, после окончания сезона. Благодарен ребятам, что воспринимают это нормально, отдаются на 100%. Приятно с ними работать на тренировках", — цитирует Новикова «Матч ТВ».
РПЛ возобновится 19 июня. Матч «Краснодар» – «Динамо» состоится 21 июня, начало встречи — в 20:00 мск.
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