Новиков: думаю, «Краснодар» ничего нового нам не предложит. «Динамо» готовит сюрпризы

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».



«В пятницу у меня экзамен на лицензию Pro. Готовлюсь. Предстоящая встреча 23-го тура РПЛ? С «Краснодаром» сложно и приятно играть: играют и другим дают, одна из сильнейших команд лиги наряду с «Зенитом». Будет первый матч после 3-месячной паузы, есть неопределённость.

Интересно посмотреть, как пауза сказалась на нашей команде. Представляем, в какой футбол играет Мурад Мусаев. Думаю, ничего нового они нам не предложат. Это не говорит о том, что это плохо, это поставленная игра. Знаем, чего от них ждать, готовим сюрпризы.

Руководство приняло решение провести переговоры с игроками, у которых истекают контракты, после окончания сезона. Благодарен ребятам, что воспринимают это нормально, отдаются на 100%. Приятно с ними работать на тренировках", — цитирует Новикова «Матч ТВ».

РПЛ возобновится 19 июня. Матч «Краснодар» – «Динамо» состоится 21 июня, начало встречи — в 20:00 мск.