Нагельсман: мы не можем клонировать Вернера. Главное — заменить его 34 гола за сезон

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал возможный уход нападающего Тимо Вернера из клуба.

«Заменить его невозможно. Мы не можем клонировать игрока. Если Вернер уйдёт, главное — заменить его 34 гола за сезон. Это станет главной задачей, которая, вероятно, не решится усилиями единственного игрока. В конечном счёте важно получить такой же результат, в этом заключается вся сложность», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.

Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года, а до этого защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, стал автором 25 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» может объявить о переходе Вернера до конца недели.