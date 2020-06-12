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Нагельсман: мы не можем клонировать Вернера. Главное — заменить его 34 гола за сезон

Нагельсман: мы не можем клонировать Вернера. Главное — заменить его 34 гола за сезон
Футбол / Германия 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал возможный уход нападающего Тимо Вернера из клуба.

«Заменить его невозможно. Мы не можем клонировать игрока. Если Вернер уйдёт, главное — заменить его 34 гола за сезон. Это станет главной задачей, которая, вероятно, не решится усилиями единственного игрока. В конечном счёте важно получить такой же результат, в этом заключается вся сложность», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.

Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года, а до этого защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, стал автором 25 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» может объявить о переходе Вернера до конца недели.

«Челси» может объявить о переходе Тимо Вернера до конца недели
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