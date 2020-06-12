Ф. Индзаги: немного зол на Роналду и Месси. Из-за них кажется, что я и Рауль мало забивали

Бывший нападающий сборной Италии, а ныне главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги высказался о форвардах Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеле Месси («Барселона»).
«Я всегда использую Роналду как пример для своих игроков, потому что знаю, как он тренируется. Но я немного злюсь на него и Месси. Из-за них кажется, что мы с Раулем мало забивали», — цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Индзаги наиболее известен по выступлению за «Ювентус» и «Милан». В ходе своей карьеры, которая длилась с 1991 по 2012 год, Филиппо также защищал цвета «Пьяченцы», «Леффе», «Вероны», «Пармы» и «Аталанты».
Роналду и Месси начиная с 2008 года завоевали 12 «Золотых мячей» из 11. Португалец становился обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе пять раз, аргентинец – шесть.
- 12 июня 2020
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