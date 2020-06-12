Филиппо Индзаги эмоционально отпраздновал свой забитый мяч на тренировке «Беневенто»

46-летний итальянский специалист Филиппо Индзаги, известный по своим выступлениям, будучи игроком, за «Милан», ныне возглавляющий клуб Серии B – «Беневенто», ярко отпраздновал свой забитый мяч на тренировке.
Бывший форвард сборной Италии замкнул подачу с фланга отличным ударом по мячу головой, отправив мяч в сетку ворот, после чего ярко отреагировав на это событие.
«Милан», теперь мы понимаем вас лучше», — гласит комментарий пресс-службы к опубликованному видео.
Видео доступно в «твиттере» «Беневенто».
В июне 2019 года 46-летний итальянский специалист заключил соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2020 года. Также в контракте Индзаги с «Беневенто» предусмотрена опция продления соглашения на один год.
Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию» и «Болонью». В текущем сезоне «Беневенто» является главным кандидатом на повышение в Серию А. Клуб из одноимённого города имеет в своём активе 69 набранных очков после 28 туров, опережая ближайшего преследователя в лице «Кротоне» на 20 очков.
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