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Филиппо Индзаги эмоционально отпраздновал свой забитый мяч на тренировке «Беневенто»

Филиппо Индзаги эмоционально отпраздновал свой забитый мяч на тренировке «Беневенто»
Футбол / Италия 0

46-летний итальянский специалист Филиппо Индзаги, известный по своим выступлениям, будучи игроком, за «Милан», ныне возглавляющий клуб Серии B – «Беневенто», ярко отпраздновал свой забитый мяч на тренировке.

Бывший форвард сборной Италии замкнул подачу с фланга отличным ударом по мячу головой, отправив мяч в сетку ворот, после чего ярко отреагировав на это событие.

«Милан», теперь мы понимаем вас лучше», — гласит комментарий пресс-службы к опубликованному видео.

Видео доступно в «твиттере» «Беневенто».

В июне 2019 года 46-летний итальянский специалист заключил соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2020 года. Также в контракте Индзаги с «Беневенто» предусмотрена опция продления соглашения на один год.

Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию» и «Болонью». В текущем сезоне «Беневенто» является главным кандидатом на повышение в Серию А. Клуб из одноимённого города имеет в своём активе 69 набранных очков после 28 туров, опережая ближайшего преследователя в лице «Кротоне» на 20 очков.

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