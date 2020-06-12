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Кокорин: хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы

Кокорин: хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.

«Хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы. Хочу, чтобы было как раньше. На сборах были суперматчи с «Шахтёром» и киевским «Динамо». Понятно из-за чего это всё, у людей свои игры и тактики. Мы все едим один хлеб, и у нас никогда не поменяется отношение к нашим братьям.

Если бы играли, мог бы из-под Ракицкого заковырять в ворота. Знаю, он закончил со сборной, но там другие причины. Что касается политики, недавно столкнулся с системой и ничего хорошего там нет. Не считаю, что он предал свою страну, перейдя в «Зенит». Ему нужно кормить семью, ему пришло хорошее предложение, он выигрывает кубки. Кому он сделал плохо?» — сказал Кокорин в прямом эфире на канале Александра Алиева «Кент» в YouTube.

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