Харгривз: все думают, Роналду – эгоманьяк, но он первый заметит, если ты в чём-то хорош

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз рассказал о своём бывшем партнёре по команде, а ныне форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«По поводу пробития штрафных ударов, мы всегда спрашивали друг у друга. Но, честно говоря, мы тренировались вместе, поэтому Роналду знал, что я могу пробить.
Я помню, как мы тренировали штрафные удары перед финалом Лиги чемпионов против «Челси». Я был на одной стороне поля, а Криштиану на другой. И я забил 9 из 10 в верхний угол, а на воротах был Ван дер Сар. Эдвин подошёл ко мне и сказал: «Оуэн, если мы в финале получим право на штрафной, ты должен пробить. А я ответил: «Я не могу забрать штрафные у Криштиану, это же Криштиану Роналду».
Мы пришли в раздевалку и разогревались перед выходом на поле. Никого не было рядом. Криштиану подошёл и сказал: «Если сегодня мы получим право на штрафной, ты должен пробить, я видел твои удары на тренировке».
Вот каков он. Все думают, что он зациклен на себе. Что Криштиану – эгоманьяк. Но если ты хорош в чём-то, он первый заметит это. Именно поэтому в том году я несколько раз пробивал штрафные. Потому что Криштиану знал, что я могу забить. Я восхищаюсь этим его качеством», — приводит слова Харгривза Daily Mail.
- 13 июня 2020
-
03:20
-
02:49
-
02:21
-
01:45
-
01:27
-
01:01
-
00:53
-
00:34
-
00:33
-
00:17
-
00:12
- 12 июня 2020
-
23:59
-
23:34
-
23:24
-
23:15
-
23:13
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:00
-
21:47
-
21:27
-
21:16
-
21:10
-
20:54
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:00
-
19:48