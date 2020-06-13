Харгривз: все думают, Роналду – эгоманьяк, но он первый заметит, если ты в чём-то хорош

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз рассказал о своём бывшем партнёре по команде, а ныне форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«По поводу пробития штрафных ударов, мы всегда спрашивали друг у друга. Но, честно говоря, мы тренировались вместе, поэтому Роналду знал, что я могу пробить.



Я помню, как мы тренировали штрафные удары перед финалом Лиги чемпионов против «Челси». Я был на одной стороне поля, а Криштиану на другой. И я забил 9 из 10 в верхний угол, а на воротах был Ван дер Сар. Эдвин подошёл ко мне и сказал: «Оуэн, если мы в финале получим право на штрафной, ты должен пробить. А я ответил: «Я не могу забрать штрафные у Криштиану, это же Криштиану Роналду».



Мы пришли в раздевалку и разогревались перед выходом на поле. Никого не было рядом. Криштиану подошёл и сказал: «Если сегодня мы получим право на штрафной, ты должен пробить, я видел твои удары на тренировке».



Вот каков он. Все думают, что он зациклен на себе. Что Криштиану – эгоманьяк. Но если ты хорош в чём-то, он первый заметит это. Именно поэтому в том году я несколько раз пробивал штрафные. Потому что Криштиану знал, что я могу забить. Я восхищаюсь этим его качеством», — приводит слова Харгривза Daily Mail.

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