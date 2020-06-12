«Ювентус» — «Милан»: Криштиану Роналду не реализовал пенальти
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом тайме ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» не сумел забить гол с 11-метровой отметки.
Арбитр назначил пенальти за игру рукой. Мяч после удара 35-летнего португальца попал в штангу.
Встреча «Ювентус» — «Милан» сейчас проходит в Турине на арене «Альянц Стадиум». К 37-й минуте счёт 0:0. Хозяева играют в большинстве (в середине первого тайма за грубую игру с поля был удалён нападающий красно-чёрных Анте Ребич). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, первая встреча 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Ювентус», которая состоялась 13 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась ничьей со счётом 1:1.
Лионель Месси: играть в футбол — это дар
- 12 июня 2020
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:00
-
21:47
-
21:27
-
21:16
-
21:10
-
20:54
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:00
-
19:48
-
19:44
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:30
-
18:24
-
17:59
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
16:36
-
16:32
Партнерский контент