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«Ювентус» — «Милан»: Криштиану Роналду не реализовал пенальти

«Ювентус» — «Милан»: Криштиану Роналду не реализовал пенальти
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом тайме ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» не сумел забить гол с 11-метровой отметки.

Арбитр назначил пенальти за игру рукой. Мяч после удара 35-летнего португальца попал в штангу.

Встреча «Ювентус» — «Милан» сейчас проходит в Турине на арене «Альянц Стадиум». К 37-й минуте счёт 0:0. Хозяева играют в большинстве (в середине первого тайма за грубую игру с поля был удалён нападающий красно-чёрных Анте Ребич). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, первая встреча 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Ювентус», которая состоялась 13 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась ничьей со счётом 1:1.

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