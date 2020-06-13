Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Карамбё предложил отправлять клубы в низшие лиги за расизм

Карамбё предложил отправлять клубы в низшие лиги за расизм
Футбол / Испания 0

Бывший футболист «Реала» и сборной Франции Кристиан Карамбё выступил с предложением отправлять клубы в низшие лиги за проявления расизма их фанатами.

«Клубам нужно разговаривать со своими фанатами, обучать их. А если они не будут проводить такую работу, нужно отправлять их во второй или третий дивизион. Тогда они подумают дважды. Они будут в опасности потерять доходы, работников, а может, и команду. По этому поводу нужно соблюдать жёсткую позицию», — приводит слова Карамбё Sport.es.

Протесты против расизма начались во многих городах США и были вызваны трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20 и в результате жестоких действий полицейского убит. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а теперь получили огромный резонанс во всём мире.

Игроки АПЛ намерены разместить слоган «Жизни чёрных важны» на футболках вместо фамилий
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020