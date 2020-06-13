Карамбё предложил отправлять клубы в низшие лиги за расизм

Бывший футболист «Реала» и сборной Франции Кристиан Карамбё выступил с предложением отправлять клубы в низшие лиги за проявления расизма их фанатами.
«Клубам нужно разговаривать со своими фанатами, обучать их. А если они не будут проводить такую работу, нужно отправлять их во второй или третий дивизион. Тогда они подумают дважды. Они будут в опасности потерять доходы, работников, а может, и команду. По этому поводу нужно соблюдать жёсткую позицию», — приводит слова Карамбё Sport.es.
Протесты против расизма начались во многих городах США и были вызваны трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20 и в результате жестоких действий полицейского убит. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а теперь получили огромный резонанс во всём мире.
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