Игроки АПЛ намерены разместить слоган «Жизни чёрных важны» на футболках вместо фамилий

Футболисты английской Премьер-лиги намерены принять участие в акции «Жизни чёрных важны», сообщает ESPN.
По данным источника, в матчах первого тура после возобновления чемпионата Англии на спинах игроков может появиться слоган Black Lives Matter вместо фамилий. Данную идею должны одобрить руководители клубов, которые проведут беседу по видеоконференции в четверг.
Инициаторами идеи являются Шеймус Коулмэн («Эвертон»), Трой Дини («Уотфорд») и Эктор Бельерин («Арсенал»).
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
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