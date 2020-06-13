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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере лучшего бомбардира Серии А Иммобиле

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере лучшего бомбардира Серии А Иммобиле
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно намерено заполучить нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле. Как сообщает Calcio Mercato, руководство британского гранда намерено заменить итальянцем Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешёл в «Интер».

Ранее сообщалось об интересе к Иммобиле со стороны «Эвертона» — на приобретении 30-летнего итальянца настаивает главный тренер команды из Ливерпуля Карло Анчелотти.

В нынешней кампании Иммобиле в 26 матчах итальянской Серии А забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач. Форвард «орлов» является лучшим бомбардиром турнира и занимает пятое место по количеству голевых пасов.

Контракт Чиро с «Лацио» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.

«Лацио» не будет продавать Иммобиле дешевле, чем за € 80 млн
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