Стоичков: отдал бы свою «Золотую бутсу», чтобы увидеть Месси чемпионом мира
Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.
«Я бы отдал „Золотую бутсу“, полученную мной на чемпионате мира 1994 года, чтобы увидеть Месси чемпионом мира. Месси — легенда. То, что он делает в „Барселоне“, никто не сможет повторить. Не думаю, что существует ещё один такой игрок, как он. С того момента, когда я увидел его 12-13 лет назад, и до сегодняшнего дня меня всё удивляет. Это касается не только игровых качеств, но и человеческих. Он всегда помогает тем, кто в этом больше всего нуждается», — приводит слова Стоичкова Marca.
Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. 32-летний аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча».
Это’О: Месси должен играть до 70 лет. Он лучший футболист в истории
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