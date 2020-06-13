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Стоичков: отдал бы свою «Золотую бутсу», чтобы увидеть Месси чемпионом мира

Стоичков: отдал бы свою «Золотую бутсу», чтобы увидеть Месси чемпионом мира
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

«Я бы отдал „Золотую бутсу“, полученную мной на чемпионате мира 1994 года, чтобы увидеть Месси чемпионом мира. Месси — легенда. То, что он делает в „Барселоне“, никто не сможет повторить. Не думаю, что существует ещё один такой игрок, как он. С того момента, когда я увидел его 12-13 лет назад, и до сегодняшнего дня меня всё удивляет. Это касается не только игровых качеств, но и человеческих. Он всегда помогает тем, кто в этом больше всего нуждается», — приводит слова Стоичкова Marca.

Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. 32-летний аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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