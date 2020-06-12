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Это’О: Месси должен играть до 70 лет. Он лучший футболист в истории

Это’О: Месси должен играть до 70 лет. Он лучший футболист в истории
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О поделился мнением о форварде сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Зависимость «Барселоны» от Месси? Это нормально. Лео – лучший футболист в мире и в целом в истории. Я бы при подборе состава всегда спрашивал его, кого бы он хотел видеть в команде.

Каждый клуб в мире хочет Месси. Поэтому его нужно поддерживать. Лео больше не может бегать, как 25-летний, хоть иногда он это и делает. Мы, болельщики «Барселоны», должны обеспечить Месси лучшую команду в мире, чтобы продолжать наслаждаться им. Он должен играть до 70 лет, чтобы у нас была возможность и дальше наблюдать за ним», — приводит слова Это’О Marca.

Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. 32-летний аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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