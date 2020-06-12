Это’О: Месси должен играть до 70 лет. Он лучший футболист в истории

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О поделился мнением о форварде сине-гранатовых Лионеле Месси.



«Зависимость «Барселоны» от Месси? Это нормально. Лео – лучший футболист в мире и в целом в истории. Я бы при подборе состава всегда спрашивал его, кого бы он хотел видеть в команде.



Каждый клуб в мире хочет Месси. Поэтому его нужно поддерживать. Лео больше не может бегать, как 25-летний, хоть иногда он это и делает. Мы, болельщики «Барселоны», должны обеспечить Месси лучшую команду в мире, чтобы продолжать наслаждаться им. Он должен играть до 70 лет, чтобы у нас была возможность и дальше наблюдать за ним», — приводит слова Это’О Marca.



Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. 32-летний аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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