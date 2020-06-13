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Иван Хомуха отказался подписывать новый контракт с «Енисеем» и покинул клуб

Иван Хомуха отказался подписывать новый контракт с «Енисеем» и покинул клуб
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Красноярский «Енисей» объявил о расторжении контракта с 25-летним защитником Иваном Хомухой.

«Футболисту был предложен новый договор с учётом максимальных финансовых возможностей, однако игрока эти условия не устроили, он не стал подписывать новый контракт», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея», опубликованном на странице клуба во «ВКонтакте».

Хомуха стал игроком красноярского «Енисея» в январе 2020 года, перейдя из «Ротора» на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах за два клуба. Хомуха выступал в составе «Спартака-2» и «СКА-Хабаровска». Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно.

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