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«Золотое сердце». Промес показал, как Зиеш на улице дарит детям мячи и футболки «Аякса»

«Золотое сердце». Промес показал, как Зиеш на улице дарит детям мячи и футболки «Аякса»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео со своим одноклубником Хакимом Зиешем.

В ролике Зиеш достаёт из своей машины мячи и футболки «Аякса» и раздаёт их юным футболистам. «Золотое сердце», — подписал Промес видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Промес вспомнил о своей игре за московский «Спартак». Форвард опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию в маске, сделанную в день матча 29-то тура РПЛ сезона-2016/2017 «Спартак» — «Терек». Тогда московскому клубу был вручён чемпионский кубок.

В составе «Спартака» Промес не только завоевал титул чемпиона России, но и стал обладателем Суперкубка страны. Ранее полузащитник выступал также за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и «Севилью». В июне 2019 года Промес перешёл из «Севильи» в «Аякс», подписав пятилетний контракт.

«А остальное уже история». Квинси Промес вспомнил чемпионство «Спартака»
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