«А остальное уже история». Квинси Промес вспомнил чемпионство «Спартака»

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес вспомнил о своей игре за московский «Спартак». Форвард защищал цвета красно-белых с 2014 по 2018 год.

Промес опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию в маске, сделанную в день матча 29-то тура РПЛ сезона-2016/2017 «Спартак» — «Терек». Тогда московскому клубу был вручён чемпионский кубок.

«А остальное уже история», — написал Промес.

Фото: https://www.instagram.com/qpromes/

В составе «Спартака» Промес не только завоевал титул чемпиона России, но и стал обладателем Суперкубка страны. Ранее полузащитник также выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и «Севилью».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.