«Милан» подпишет 5-летний контракт с защитником «Лиона» Пьером Калулу

«Милан» завершает сделку о переходе французского защитника «Лиона» Пьера Калулу, информирует официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что 20-летний игрок перейдёт в «Милан» в качестве свободного агента, после истечения контракта с «Лионом» 30 июня 2020 года. Итальянский клуб будет обязан выплатить «Лиону» компенсацию за вклад в развитие молодого игрока в размере около € 480 тыс. В ближайшее время защитник прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра, после чего подпишет 5-летнее соглашение с клубом.
Ранее французское издание L'Equipe опубликовало информацию, согласно которой серьёзный интерес к игроку проявляла и мюнхенская «Бавария».
К 20 годам французский защитник не провёл ни одной официальной встречи в основном составе «Лиона», выходя на поле лишь за молодёжную команду.
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