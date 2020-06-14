Девушка Роналду показала, как сидит на шпагате

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на странице в соцсетях поделилась фотографией, на которой сидит в продольном шпагате.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

Роналду и Родригес познакомились в 2016 году. 12 ноября 2017-го девушка родила дочь, которую назвали Алана Мартина. У футболиста есть ещё трое детей, рождённых, по некоторым данным, от суррогатных матерей, — Криштиану-младший, Ева и Мэтью. В январе 2020 года Роналду стал первым в истории, на чью страницу в «Инстаграме» подписалось 200 млн человек.



Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.