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Девушка Роналду призналась, что ей было стыдно тренироваться с Криштиану на карантине

Девушка Роналду призналась, что ей было стыдно тренироваться с Криштиану на карантине
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, призналась, что испытывала дискомфорт, тренируясь с португальцем на карантине.

«Сначала мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Представьте, что вам нужно тренироваться рядом с ним. Я привыкла работать дома, когда он тренировался с командой, чтобы мы могли проводить больше времени вместе, когда он возвращался. Но потом это чувство неловкости прошло, и теперь мне нравится тренироваться с Криштиану. Он стал моим мотиватором и источником вдохновения.

Криштиану — настоящий спортсмен. Его способность концентрироваться и посещать всего себя страсти к футболу просто невероятна. Безусловно, он тренируется больше меня, но тут не стоит и сравнивать, так как он профессиональный спортсмен», — приводит слова Родригес The Sun.

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