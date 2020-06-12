Девушка Роналду призналась, что ей было стыдно тренироваться с Криштиану на карантине

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, призналась, что испытывала дискомфорт, тренируясь с португальцем на карантине.
«Сначала мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Представьте, что вам нужно тренироваться рядом с ним. Я привыкла работать дома, когда он тренировался с командой, чтобы мы могли проводить больше времени вместе, когда он возвращался. Но потом это чувство неловкости прошло, и теперь мне нравится тренироваться с Криштиану. Он стал моим мотиватором и источником вдохновения.
Криштиану — настоящий спортсмен. Его способность концентрироваться и посещать всего себя страсти к футболу просто невероятна. Безусловно, он тренируется больше меня, но тут не стоит и сравнивать, так как он профессиональный спортсмен», — приводит слова Родригес The Sun.
- 12 июня 2020
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