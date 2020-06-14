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«Челси» отказался от трансфера Эдинсона Кавани

«Челси» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» не подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в летнее трансферное окно, сообщает Football.London.

По данным источника, «Челси» был готов удовлетворить высокие требования футболиста по зарплате, однако по инициативе главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда клуб отказался от трансфера Кавани и решил сосредоточиться на подписании форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Кавани перешёл в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» летом 2013 года. В нынешнем сезоне 33-летний уругваец провёл на поле 22 матча во всех турнирах, стал автором 7 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что Кавани и защитник Тьяго Силва уйдут из клуба по окончании сезона.

Кавани и Тьяго Силва покинут «ПСЖ»
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